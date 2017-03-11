高市1家4口疑燒炭 暫無生命危險
高雄市三民區今天發生的陳姓男子帶著3名年幼子女疑燒炭，經警消馳援送醫搶救，暫無生命危險。警方於現場找到多張遺書，初步調查，疑為家庭因素導致想不開。
高雄市警察局三民第二分局表示，警方於中午11時56分獲報這起疑似燒炭案，立即緊急調派警組前往處理，現場發現一名年約40歲的陳男，旁邊另有3名年幼子女，均倒臥於主臥室，室內有燒焦的木炭痕跡，並用膠帶將門縫封住。
警方與警消先將4人分別送醫搶救，陳男意識清醒；約5歲男童意識模糊；約5歲女童對聲音有反應；約3歲女童意識清醒。經醫院搶救後，都暫無生命危險。
意識模糊的男童狀況較為緊急，收治的高雄醫學大學附設醫院表示，男童到急診室時生命徵象穩定，經醫師檢查有吸入性碳粒灼傷，住院觀察治療。
警方在現場找到多張遺書，分別是陳男留給姊姊、妹妹及朋友的。
警方呼籲生命誠可貴，自殺不能解決問題，應循適當管道紓解，或者尋求相關單位幫忙，以免憾事發生，造成家人傷心難過。
請珍惜生命。自殺防治專線（24小時）：0800-788-995；生命線：1995。1060311
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。