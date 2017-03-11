高市1家4口疑燒炭 暫無生命危險

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高雄市三民區今天發生的陳姓男子帶著3名年幼子女疑燒炭，經警消馳援送醫搶救，暫無生命危險。警方於現場找到多張遺書，初步調查，疑為家庭因素導致想不開。

高雄市警察局三民第二分局表示，警方於中午11時56分獲報這起疑似燒炭案，立即緊急調派警組前往處理，現場發現一名年約40歲的陳男，旁邊另有3名年幼子女，均倒臥於主臥室，室內有燒焦的木炭痕跡，並用膠帶將門縫封住。

警方與警消先將4人分別送醫搶救，陳男意識清醒；約5歲男童意識模糊；約5歲女童對聲音有反應；約3歲女童意識清醒。經醫院搶救後，都暫無生命危險。

意識模糊的男童狀況較為緊急，收治的高雄醫學大學附設醫院表示，男童到急診室時生命徵象穩定，經醫師檢查有吸入性碳粒灼傷，住院觀察治療。

警方在現場找到多張遺書，分別是陳男留給姊姊、妹妹及朋友的。

警方呼籲生命誠可貴，自殺不能解決問題，應循適當管道紓解，或者尋求相關單位幫忙，以免憾事發生，造成家人傷心難過。

請珍惜生命。自殺防治專線（24小時）：0800-788-995；生命線：1995。1060311

(中央社)