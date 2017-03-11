韓反彈劾示威造成死傷 警逮鄭姓嫌犯
南韓首爾鐘路警察署昨天下午以違反「特殊公務執行妨害罪」等嫌疑，逮捕羈押在反彈劾示威中破壞警方裝備、同時導致72歲金姓示威名眾死亡的65歲鄭姓男子。
南韓聯合新聞通訊社指出，警方透露，鄭姓男子於10日中午12時30分在韓國憲法法院前進行的反彈劾示威時，在奪取警車大巴士後，衝撞車壁的過程中，導致警方測量噪音用的大型鐵製擴音器從車頂墜落，砸死了在集會現場的金姓男子。
警方已對肇事鄭某以違反「特殊公務執行妨害罪」、「破損公共物品」等罪嫌，予以羈押調查。目前鄭姓男子因暴力致使他人死亡，也將視之後調查結果，或許有可能再追加其他罪行。
另據報導，10日中午憲法法院做出罷免總統的判決後，在首爾地鐵3號線安國站附近，74歲李某與警方對峙時暈倒。失去意識的李某被送往醫院接受近20個小時的治療，仍不治身亡。
警方將在確認李某死亡經過後，與遺屬商討驗屍事宜，以查明死因。至今已有3人在反彈劾示威中喪生。1060311
(中央社)
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