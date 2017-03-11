長照中心火警4死案 看護坦承點4根蠟燭

龍潭一處安養中心10日凌晨火警，造成4人死亡。（楊明峰翻攝）

桃園市龍潭區「私立愛心長期照顧中心」，10日清晨火警釀4死13傷，負責人父子檔鍾朝麟、鍾健民父子及越籍看護黎氏梅紅，被依業務過失致死罪嫌送辦，越籍看護多了1條公共危險罪嫌，檢方表示，看護坦承點了4根蠟燭，但蠟燭下面用紙墊著，下面就是舖了布的床頭矮櫃，到底是哪根蠟燭傾斜釀災？待鑑識報告出爐才能確定。

(中時)