大S曬照反家暴 衰遭攻擊「塑膠人」

大S這張照片被酸塑膠人。（圖／取自臉書）

大S近來剪短頭髮！（圖／本報系資料照片）

大S和汪小菲結婚後，現在更是擁有一子一女，兩人生活重心幾乎都圍繞著小孩。她近來更是剪掉一頭長髮，昨她替公益發聲，在網上「反家暴」，不過這張照片卻被網友攻擊「塑膠人」。

大S昨曬出照片邀請網友和她一起「終止兒童受暴」，本是公益活動，但她的照片卻被網友攻擊是塑膠人，更虧她「這照片真的不好看」，但許多粉絲力挺大S，認為她剪頭髮後加上瘦身，現在的狀態是最美的時刻，力挺偶像！

(中時電子報)