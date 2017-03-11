乳癌全切最好？醫師：部分切除、重建是趨勢

王小姐術後狀況穩定，帶著兒子、及兒子畫的畫，感謝主治醫師陳訓徹的治療。（倪浩倫攝）

台灣乳房腫瘤手術暨重建醫學會今正式成立。（倪浩倫攝）

47歲的王小姐，前年底在健檢發現自己確診乳癌2期，面臨乳房要全切或部分切的抉擇，儘管有名全切病友勸她全切，但仍在醫師建議下選擇部分切除，術後恢復良好，。醫師指出，部分切除和乳房重建，是現今乳癌手術的趨勢，不僅復發率相同，更能讓患者術後維持良好生活品質，減輕心理壓力。

據衛福部國健署統計，我國2013年新增1萬1281名乳癌患者，約6000多人部分切除、4000多人全切，全切患者中，更僅有1000多人重建乳房，導致生活品質、人際關係和婚姻生活都受影響，不敢上健身房、游泳、泡湯、甚至拍攝婚紗。新光醫院乳癌中心主任鄭翠芬說，一旦選擇全切，將使得未來面臨許多壓力，像不敢和伴侶共浴、出國泡湯、去健身房運動等等；反觀部分切除、或有乳房重建者，不僅回診意願高，洗澡時更會積極觸診、一旦復發便能及早發現。

有些人認為「全切才能一勞永逸」，但長庚醫院一般外科暨乳房外科主任陳訓徹表示，2017年歐洲腫瘤醫學會ECCO一份最新研究報告指出，「對某些乳癌病友而言，部分切除存活率，反而高於全切除者。」而以林口長庚經驗為例，部份切除的患者，其局部復發率沒有比較高，整體復發率甚至更低。他補充，只要腫瘤未超過2顆、大小小於3公分、淋巴感染數量不多，則建議以部分切除為主。

國內有2000多名、應該乳房重建卻未重建的乳癌病友。彰基全方位乳房腫瘤中心主任陳達人說，除了經濟因素外，家屬反對也是一大原因，很多人認裝上矽膠或水袋後，會提高死亡和復發率，「但兩者完全沒有關係」；至於有些人擔心會影響觸診，他則解釋，現在檢查儀器先進，精準度不會受水袋、矽膠影響。

為了讓更多病友、相關科別醫師，了解乳房重建手術的重要性，國內多名乳房治療權威醫師今成立「台灣乳房腫瘤手術暨重建醫學會」，結合乳房外科、整形外科等二個專業領域醫師，由乳房外科負責腫瘤切除手術、整形外科負責修補乳房外觀，兼顧病人生理和心理需求。

(中時)