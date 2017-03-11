始源點讚樂天大樓被譙 親妹妹現身道歉了！
因韓國部屬「薩德系統」，大陸網友掀起一波強烈反韓風潮，繼少女時代太妍發出一張樂天糖果照片被罵後，Super Junior服役中的成員崔始源也因點讚親妹妹一張樂天大樓的照片挨譙，不少人還湧入始源微博揚言脫飯、拒看作品，今(11日)稍早始源妹妹鄭重致歉，澄清始源只是為了鼓勵她最近狀態不好才點讚，真心向大陸粉絲們道歉。
為反制韓國部屬「薩德」，大陸廣電總局傳因此發布限韓令，近來命令更升級，許多影音網站紛紛閃電停止更新韓綜，只留下2016年前的節目，連人氣節目《Running Man》都被波及，又因樂天集團轉讓土地協助部署薩德系統，許多人便將矛頭指向樂天超市，全力抵制樂天，連陳喬恩先前說一句「我是樂天派」，都無故遭有心人放大針對。
而少女時代隊長太妍，最近在IG分享一張樂天糖果照片，稱讚它好吃，被解讀為挺樂天，引來不少大陸網友圍剿，逼得太妍刪照、關留言，盼平息爭議。無獨有偶，SJ成員始源也被有心人挖出按讚親妹妹本月1日上傳一張樂天大樓照片，使當兵中的他昨晚莫名上了熱搜，更有不少大陸網友留言嗆聲，始源的粉絲數因此在一夜內掉了好幾萬。
對於網友謾罵，始源妹妹剛剛透過IG、經營品牌官方微博同步發聲，說：「我不知道怎麼說明才好。其實我最近身體不太好做了手術。樂天照片是我做手術前天照的，因為心情也不好，外面還下著雨所以隨手一拍就偶然拍到了樂天。我哥哥是因為看妹妹最近狀態不好也很擔心及可憐的心才點的讚。因我的輕率和無知給大家造成了傷害感到非常抱歉。來觀看我ins的中國粉絲們因這件事給你們帶來不快，真心像（向）粉絲們道歉。以後上傳ins我會更加謹慎。」
(中時電子報)
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