311廢核大遊行 聚焦核廢遷出時間表

311非核大遊行台北場出發，上千民眾參與。（姚志平攝）

311非核大遊行台北場出，低碳與永續能源也成為另一個宣傳重點。（姚志平攝）

311非核大遊行台北場，蘭嶼居民參與。（姚志平攝）

311廢核大遊行下午2點同步在台北、高雄、台東3地展開，台北場從凱達格蘭大道出發，共有61個團體參與。主辦單位提出九大訴求，包括「擬定核廢料處置表」、「課徵燃料水稅」、「刪除核四保養預算」等，要求蔡政府實踐選前「非核家園」承諾。

主辦單位預估今天參與遊行人數約2000人，分成「親子」、「在地居民與市民」、「NGO」、「政黨」4大縱隊，在高喊「非核低碳、永續能源」口號後出發，繞行北市總統府周邊。而10多名蘭嶼青年行動聯盟則在凱道靜坐，抗議「核廢遷出，原地踏步」。主辦單位也在凱道擺上2公尺高的巨型「NO NUKES」裝置藝術，讓民眾在上面簽名貼貼紙，打卡上傳，呼籲執政者莫忘非核家園承諾。

遊行預計4點回到凱道，在凱道進行演講、《小叮噹VS耗電怪獸大對決》行動劇表演、還有原住民歌手巴奈、庫穗音樂演出，預計傍晚結束遊行活動。

(中時)