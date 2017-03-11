311廢核大遊行 聚焦核廢遷出時間表
311廢核大遊行下午2點同步在台北、高雄、台東3地展開，台北場從凱達格蘭大道出發，共有61個團體參與。主辦單位提出九大訴求，包括「擬定核廢料處置表」、「課徵燃料水稅」、「刪除核四保養預算」等，要求蔡政府實踐選前「非核家園」承諾。
主辦單位預估今天參與遊行人數約2000人，分成「親子」、「在地居民與市民」、「NGO」、「政黨」4大縱隊，在高喊「非核低碳、永續能源」口號後出發，繞行北市總統府周邊。而10多名蘭嶼青年行動聯盟則在凱道靜坐，抗議「核廢遷出，原地踏步」。主辦單位也在凱道擺上2公尺高的巨型「NO NUKES」裝置藝術，讓民眾在上面簽名貼貼紙，打卡上傳，呼籲執政者莫忘非核家園承諾。
遊行預計4點回到凱道，在凱道進行演講、《小叮噹VS耗電怪獸大對決》行動劇表演、還有原住民歌手巴奈、庫穗音樂演出，預計傍晚結束遊行活動。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。