東京國際食品展 高雄農業外銷市場成長

高雄農業精靈高通通人偶陪伴型農，成功打開市場，訂單量成長。（農業局提供）

受農委會委託辦8縣市農產合行銷的高雄市農業局，在東京國際食品展繳出漂亮成績單，僅是高雄物產館現場接單上看3千萬元，後續效益可達3千500萬元，其中香蕉、鳳梨等高雄首選水果接單反應熱烈，達整體接單7成。

首度參展的旗山果菜運銷合作社型農郭泰呈，開幕當天便旗開得勝，獲得百萬訂單，為高雄簽下香蕉外銷的第一桶金。

旗山果菜運輸合作社是台灣香蕉出口前三大出口商，去年外銷日本香蕉約650噸，今年更以1800噸為目標，郭的百萬訂單令蕉農士氣大振。

深受日本喜愛的玉荷包，也有型農曾湘樺推出的和風醬及許倫肇精緻玉荷包啤酒，深受日本買家好評，深受日本買家青睞，展期間詢問不斷，均簽下三百萬訂單。除加工啤酒，許倫肇經營的芳境合作社今年更將提升自有冷鏈設備，以產銷履歷為基礎，開拓玉荷包外銷市場。

農業局長蔡復進表示，今年食品展與農產外銷效益以往年億元相比，預估上漲兩成，高雄農業精靈高通通擔任台灣農產國際行銷大使，成功將台灣農產推出國際，高雄推動新世代農業有成，未來這群年輕型農，也將持續推動高雄農業，讓高雄物產走出國際。

(中時)