埃及貧民區 疑挖出法老拉美西斯二世雕像

一個小男孩騎車停在據信是法老拉美西斯二世雕像旁。（美聯社）

埃及開羅挖出疑似法老拉美西斯二世雕像，小孩與雕像合照。（美聯社）

考古學上有重大發現！埃及與德國的考古學家在埃及首都開羅一個貧民區的地下，挖出逾3000年歷史，據信是埃及知名法老拉美西斯二世（Pharaoh Ramses II）的8公尺高雕像，埃及有關單位宣稱這是歷史重大發現。

埃及古文物部部長阿納尼（Khaled al-Anani）向路透社表示，考古學家首先發現雕像的胸部及頭的下半部分，當移走下半頭部後，又發現雕像的皇冠、右耳及右眼的碎片。

該雕像高8公尺，由石英製成，於開羅貧民區邁泰里耶（Matariya）區被發現。除了拉美西斯二世的雕像，考古學家在附近還發現另一個相信是拉美西斯二世的孫子賽提二世（Pharaoh Seti II）的石灰石雕像。

拉美西斯二世約生於西元前1303年，死於西元前1213年，他於西元前1279年到西元前1213年統治埃及，是埃及史上最重要的法老之一。執政時期是埃及新王國最後的強盛年代，曾進行一系列的遠征，以恢復埃及對巴勒斯坦的統治。然而他死後，埃及就開始走下坡。

考古學家將繼續挖掘雕像剩餘部分，並修復其原貌。雕像若能證實為拉美西斯二世，將會被移送至計劃於2018年在吉薩開幕的大埃及博物館入口。

(中時電子報)