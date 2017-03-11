為小樹苗找家!基隆植樹節雨中登場
「替小樹苗找家！」基隆市府和林務局羅東林區管理處今天一早在海科館前，舉辦植樹紀念活動，現場準備5千株小樹苗供人兌換，雖陸續下起大雨，仍不減市民植樹的熱情，甘願冒雨排隊索取，另外基隆市長林右昌也到場參與，並親手植下女貞樹，場面相當熱鬧。
林管處一早將5千株小樹苗堆放海科館前空地，當中不乏可見一株株的山櫻花、樹蘭、茶花、桂花、杜鵑、仙丹、含笑、羅漢松、楓香、流蘇等苗木，吸引大批民眾騎乘機車，冒雨前來參與植樹盛事，並持發票兌換小苗木返家中栽種。
市長林右昌偕同眾人親手種下8株厚葉女貞，此外，現場還提供民眾拿發票或海科館門票換領苗木、宣導品等，希望民眾將苗木種植在住家或社區中，一同綠美化環境，打造基隆成為生態暨樂活城市。
林右昌致詞時表示，市府今年規劃在海科館舉辦植樹活動，希望呼籲所有市民朋友都要愛護地球，首先要從身邊作起，包括垃圾減量、節約能源等，其次則是保護生態，植樹是其中的重要一環，希望大家一起來參與，共同營造一個良好的生活環境。
林右昌表示，去年潮境公園被劃設海洋保育區後，陸續有不錯的效果出來，未來市府除保育海洋生態之外，也希望能用植樹行動來喚起民眾保育環境的意識，號召大家一起來愛護環境，讓基隆市成為一個山海連結城市，變得更加美麗。
(中時)
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