員警爬合歡東峰失聯 警消展開搜尋

台中霧峰分局1名59歲的潘姓員警前往攀登合歡東峰，家人聯絡不上潘員打電話報警，警消展開搜尋仍無所獲。

南投縣消防局指出，這名潘姓員警昨天獨自1人先騎機車到合歡山，把機車停在松雪樓停車場後，步行進入登山口攀登合歡東峰，原本預定昨天晚上要回家，不過卻遲遲沒有和家人聯絡。

消防局表示，潘姓員警的家人一直無法和員警聯絡上，於是打電話報案，於是派出消防員前往搜索，發現潘姓員警的機車仍然停在松雪樓，研判人仍在山區內，因此展開搜尋工作。

消防局說明，合歡山的東峰海拔高度約3421公尺，有登山步道，來回只需約1個小時，他們仍派出10多名消防員等展開搜尋工作，希望早點找到潘姓員警。1060311

(中央社)