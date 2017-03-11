反核四 環團盼訂拆除時間表

鹽寮反核自救會今天表示，希望政府可以趕快訂定廢核四的時間表，不要讓核四員工還存在會商轉的僥倖心態。

一年一度的廢核大遊行今天下午2時再度登場，台北場現場聚集包含主婦聯盟、鹽寮反核自救會、地球公民基金會、環保聯盟等多個反核的環保團體齊聚一堂，也有不少家長帶著小朋友走上街頭。

鹽寮反核自救會說，希望政府可以趕快訂定廢核四的時間表，核四廠已經建了3、40年，卻沒有辦法建造完成，這是長期欺騙，每年都編列新台幣8億元，讓員工領納稅人的錢。

除了核四之外，核廢料也是反核團體關心的議題，蘭嶼行動聯盟表示，在蘭嶼島上還有10萬277桶核廢料，蘭嶼是雅美Tao族世代居住的家，核廢料已經在島上35年，政府的承諾也淪為空頭支票。1060311

(中央社)