澎生態園區植樹 期成農村旅遊據點
明天是植樹節，澎湖湖西鄉今天舉辦「帶著春天去野餐」活動，邀請幼兒園的親子們在湖西生態園區植樹，大家一一種下樹苗，期待長成大樹，為園區增添林蔭，成為體驗傳統農村旅遊據點。
湖西鄉公所今天辦理「帶著春天去野餐」植樹節活動，澎湖農漁局長陳高樑、鄉長吳政杰與代表會主席洪國強等人與幼兒園的親子們，一起在湖西生態園種下苗木，共度一個寓教於樂的環境生態日。
湖西鄉是澎湖農業重鎮，吳政杰全力推動各項農業復興與活化的工作，今年選定湖西生態園區進整理植樹，未來串連湖西與湖東水渠環境與有機農業專區，成為澎湖一處新興的休憩農業園區，成為民眾和遊客體驗傳統農村旅遊據點。
農民早年在湖西生態園區闢建一處大水池，從事生長種植水稻，園區有水池睡蓮和鳥類棲息，週邊規畫有機蔬菜專區。1060311
(中央社)
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