中部大學教學成果展 林佳龍盼打造示範區

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中部地區大學教學卓越計畫成果展今天在科博館舉行，台中市長林佳龍致詞指出，市府將做為中央、學校與產業的合作平台，打造中部成為產學合作重要的示範區。

教育部全國分6區推動教學卓越計畫，中區委由逢甲大學成立「中區區域教學資源中心」，參與合作夥伴包括逢甲、中國醫、亞洲、東海、靜宜、大葉、中興、彰師、台中教育、暨南、台體、中山醫、明道等大學。

中區區域教學資源中心今天在國立自然科學博物館舉辦「創10．創世」中部地區大學教學卓越計畫成果展，林佳龍、逢甲大學校長李秉乾、教育部高教司長李彥儀及各大學校長等人一起為活動揭幕。

林佳龍表示，市府未來將持續作為中央、學校與產業的合作平台，以「大手牽小手」概念，緊密整合學校資源及在地產業人材需求，打造中部成為產學合作重要的示範區。

林佳龍指出，在產學訓用人才培育方面，市府已促成15所市立國中、15所高中、6所大學與50家業者簽署合作意向書，讓學生在學期間，能提早接觸產業，從做中學習，釋放各種潛能，培養帶得走的能力。

李彥儀則表示，教育部教學卓越計畫已執行10年，著重教學翻轉與學習內容，明年重點將強調教學與在地的連結，希望讓外地學生能繼續在就讀的學校城市就業，同時讓大學成為開放校園，提供國高中學習場域。

台中市教育局指出，這項成果展，涵蓋醫學、建築、商業、智慧機械、體育、設計、休閒觀光等專業，共同推動教學卓越，以提升學生就業競爭力與發展大學特色競爭力為主軸，辦理系列論壇與成果發表會，希望透過互動交流，讓市民更加瞭解大學推動教學卓越計畫的效益。1060311

(中央社)