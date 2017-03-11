足球》台港澳禁令成緊箍咒 陳柏良向足協理事長請命

台灣足球好手陳柏良為年輕球員請命。（葉士弘攝）

中國大陸足球協會去年修改球團管理辦法，其中針對台港澳三地球員設下嚴格規定，從過去台港澳球員視為「內援」，修改為「外援」，失去了「內援」優勢，台港澳球員必須跟來自世界各地的外援爭取名額，嚴重壓縮了台灣球員前往對岸發展的機會，陳柏良作為台灣男足旅外第一人，為後輩請命，希望中華足協理事長林湧成能透過關係，與中國大陸足協進行溝通，尋求修改辦法的機會。

台港澳球員從「內援」變「外援」，變相成為台港澳球員前往中國職業足壇發展的「禁令」，「我知道禁令時，一方面擔心自己，更擔心其他球員，往後失去這個舞台。」陳柏良去年與綠城隊續約到2020年，基本上已無須擔心禁令的影響，但一向心懷台灣足壇的他，開始擔心台灣小球員的發展。

「台灣有那麼多球員到大陸踢球，很多小朋友都看在眼裡，希望未來也能走一樣的路。」陳柏良去年與展逸國際行銷簽下經紀約，其中一個期待，就是希望透過自己的發展，告訴小球員與家長們，在台灣踢足球是有前途的，但如今「台港澳球員禁令」影響巨大，他甚感憂心。

陳柏良強調，台港澳球員禁令主要是針對香港的歸化球員，「香港很多外籍球員，只要在香港待滿7年就能代表香港參加國際賽，我相信中國大陸足協的規範，主要是針對這些球員。」他希望足協理事長林湧成能透過與對岸足協的關係，為台灣球員尋找出路，他說：「修改辦法也許可以朝『土生土長』或看『出生地』來設限。」

「台灣有很多優秀球員，如果少了中國大陸這個舞台，真的太可惜。」陳柏良儘管自己已不受影響，但他為基層小球員請命，他說：「讓小球員的未來能更有目標，發展能不要受侷限，能有更大的舞台。」

(中時電子報)