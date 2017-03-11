綠能抗空汙！ 趙天麟提議用氫能改善

趙天麟提氫能改善空汙政策，並帶領支持者參加遊行。（李義攝）

趙天麟主張氫能做為新能源。（李義攝）

「南台灣廢核反空汙遊行」11日下午在高雄市勞工公園登場，立委趙天麟在遊行前召開「綠能源‧一起抗空污」記者會，提出用氫能電能及跨縣市合作機制向空汙全面宣戰。

趙天麟以日本發展氫能經驗為例，乾淨的氫能是改善空汙的利器，如果棒子與蘿菠並用，鼓勵政策加上淘汰更換不符標準的舊機器，以高雄基礎產業鏈作為根基，結合日本成熟的氫能發展經驗，從乾淨製造、安全運送、生活應用等面向，高雄可以轉型發展為成為氫能環保城，也在環保與經濟之間取得最佳的平衡。

趙天麟還提出好空氣四大優先，首先是限制使用低含硫量燃料油，優先在此限制使用比現行燃料油含硫量標準0.5%更為嚴格的0.3%，將有助PM2.5減量。

其次，是優先汰換興達電廠老舊機組，改以更環保的發電模式降低空汙；再者，優先加碼老舊汽機車汰舊換新，不能再因過去較寬鬆的環保標準，成為最主要的移動式汙染來源。

最後，趙天麟主張成立跨縣市空汙防制小組，雖然高屏空品區在2015年七月已正式實施空汙總量管制，但空氣汙染無固定範圍，有易擴散的特性，必須優先啟動中南部跨縣市空污防制小組，讓地方政府拋開治理界線，採取聯合稽查、跨區管制的合作模式。

趙天麟會後還以台灣氫能促進會會長身分，特別邀請國內燃料電池大廠「亞太燃料電池股份有限公司」以及電動車廠商「中華汽車」一起共襄盛舉，現場展示並試乘以氫能與電能作為動力的摩托車，證明氫能結合電能的可行性。

(中時)