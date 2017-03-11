社會處是婦女後盾 竹市公車變裝推廣

新竹市在3月舉辦「Women在一起，共享好時光」婦女節系列活動，除了活動與豐富課程外，連公車也變裝推廣宣傳，要讓竹市婦女知道「新竹市政府社會處是您的後盾」。

新竹市長林智堅指出，竹市是座「女力」撐起半邊天的城市，在43萬的總人口裡，女性就占了50.51%，比例「女大於男」，因此在專屬女性的3月裡，新竹市政府特別規畫一系列的婦女月活動，邀請女性朋友到婦女館共享好時光。

新竹市副市長沈慧虹也指出，包括她在內，市府團隊女性主管的比例達49.8%，個個都是非常重要的「女性力量」，她也肯定女性同仁每天忙於工作和家庭間，不讓自己被「妻子」和「媽媽」的身分限制，展現價值，令人敬佩。

新竹市政府社會處表示，「Women在一起，共享好時光」婦女節系列活動，安排包括女力講座、婦女沙發電影院、大聲說愛拍照上傳臉書活動，以及烘焙、手作等各項豐富課程，為了讓更多女性朋友知道這些好康資訊，近日會發現公車也換裝變得美麗。

社會處指出，新竹市婦女館專為女性朋友設計，提供吸收新知且兼具休閒和運動功能的空間，課程期間並提供免費臨時托育服務，讓媽媽們安心上課，開館以來已辦理上百場的課程和講座，入館超過1萬9000人次。

社會處表示，接下來還有5場次沙發電影院的女性影展，入場皆為免費，且不限性別，邀民眾一起相約到婦女館看電影、分享心得；此外，影片播放時段還提供免費臨托服務，若有6歲以下子女可於報名時告知，以便協助安排，詳情可電洽03-5351312。1060311

(中央社)