台灣省城隍廟捐百萬 助清寒生就學
台北市台灣省城隍廟香火鼎盛，為了回饋社會，廟方捐贈新台幣130萬元給北市府教育局認助清寒學生基金會，這筆資金預計將協助40名弱勢孩子就學。
台灣省城隍廟位在台北車站附近，信眾數量龐大，廟方首創集中焚燒金紙，以米代金、掌聲代替鞭炮等政策，同時積極投入公益，城隍廟董事長詹鈴權從小家境清寒，深知其中辛苦，因此就算現在功成名就，依舊對幫助弱勢不遺餘力。
廟方捐贈130萬元給北市府教育局認助清寒學生基金會，今天舉辦捐贈儀式，由北市教育局長曾燦金親自代表領認，同時邀請接受捐贈的弱勢學生一起吃飯、參觀廟宇。
受資助的蘇同學養母說，孩子出生後因為母親無力扶養，將人留在朋友家中後就消失無蹤，她不捨孩子孤苦無依，靠著打零工把孩子獨立養大成人，藉由這筆資金贊助，讓她們的生活能夠喘息一些。1060311
(中央社)
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