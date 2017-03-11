高市多元化計程車 3年可達500輛
高雄去年底率先全台首批多元化計程車上路營運，轎式、休旅式等車款及多種車色，翻轉民眾對小黃既有印象；交通局指出，目前有4家車隊、30輛車上路營運，今年底衝200輛、3年內營運規模可達500輛，提供觀光、商務、尊爵及無障礙服務，全面革新消費者乘車感受。
交通局指出，多元化計程車營運模式已跳脫小黃的一般交通旅運，旅次需求多是商務、觀光、尊爵及就醫，目的地多為高鐵站、機場、美術館、墾丁、加工出口區及醫院，每趟次運價約為250元至300元，高於小黃每趟次運價約為160元，運將營業收入成長可達1倍，實質收入提高更有助運將做好服務，優質的乘車感受亦使消費者回流率提高。
搭乘多元化計程車到駁二觀光旅遊的吳先生說，用App選要搭的車款、車色，還可看到預估的車資和選擇用信用卡方式付款，運將很專業的講解景點，搭完後還可以對運將評價，讓消費者好感度倍增。
從台北來高雄旅遊的劉小姐表示，來看大港花火秀的當時也用App訂車，親切的運將讓她感受高雄的友善，我給他很高的評價，並列為我的喜好司機，每次來都要找他。」
交通局指出，多元化計程車是很多計程車業者的期待，車身、車型及費率鬆綁，解決業者在既有法規條件下受限的經營模式，未來將視各業者需求，開放更多業者來申請，評選出更多優質的多元化計程車隊，提供民眾更多樣化的計程車服務樣貌。
(中時)
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