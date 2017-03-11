「乳瑪琳」遠東油脂商品 新北下架109公斤

新北市衛生局前往下游廠商清查是否使用遠東油脂違規的商品。（新北市衛生局提供）

遠東油脂公司下架商品之一的酥油。（新北市衛生局提供）

新北市衛生局通知進貨業者緊急預防性下架。（新北市衛生局提供）

（16：09更新）新北市衛生局10日晚間接獲桃園市衛生局通知，要求下架「遠東油脂公司」涉嫌使用逾期無水奶油及回收乳瑪琳，製成乳瑪琳、酥油、白油及酥片等19項產品。截至11日下午1時，下游業者已配合下架乳瑪琳、瑪雅琳、酥油共計109.67公斤，另也會同教育局清查校園食材登錄平台，有2餐盒業者使用到不合格商品，衛生局也電請業者停用自主下架。

衛生局表示，遠東油脂公司在新北市轄內的下游廠商有13家，多為一般商行。新北市今日已派員前往稽查，了解業者自主回收、退貨狀況或在提供給下游商行及餐飲狀況。而針對烘焙業目前仍在稽查中。

衛生局表示，除要求進貨問題產品業者立即下架，也緊急通知本市糕餅公會及餐廚公會轉知相關訊息，協助通報所屬會員若未釐清問題批號前，應全面配合下架，勿使用、販售。

衛生局也提醒，回收產品保存期限為2017年3月8日至2017年9月30日的所有產品，消費者或業者可至原購買處或經銷商辦理退費。

(中時)