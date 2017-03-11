李遠哲：男女真正平權時 要頒男科學家獎

前中研院長李遠哲今天出席「台灣傑出女科學家獎」頒獎典禮，致詞時提到，有一天男女真正平權的時候，會需要頒發的不是傑出女科學家，而是傑出男科學家。

台灣萊雅公司和吳健雄基金會今天在台北舉辦第10屆台灣傑出女科學家獎頒獎典禮。活動主持人王文華首先提到「男科學家獎」的說法，隨後致詞的李遠哲也表示認同，並說，「我想這一天應該到來的。」

李遠哲提到，真正到男女平權的時候，婦女團體不再需要特別頒發女科學家獎了，反而可能是男性衰退到沒有地位，才需要舉行傑出男科學家獎。

李遠哲回憶，華裔物理學家吳健雄在一次演講時公開說，女科學家很少，是一件令人羞恥的事情，而這都是「男性的錯」。李遠哲認為吳健雄說的很對，學界一直在努力，鼓勵女性投入科學研究，美國在1990年代，工學院的女生已可佔50％左右，但真正在做科技研究職業的，卻還是不到30％。

李遠哲認為，前幾天國際婦女節，各界紛紛對女性在政治、經濟、文化、科技的貢獻表示尊敬，但只有這樣還是不夠的，在男女平權的路上，還是要更努力。

教育部長潘文忠也提到，台灣大專科技領域中女學生的比例，近8年從31.4％成長到34.1％，雖然只有增加2.7個百分點，但也算有看到成效，「性別平權這條路要繼續走下去。」1060311

(中央社)