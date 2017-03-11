高市允文允武競賽 千名學生競逐文武狀元

高市一年一度「允文允武閱讀暨運動達人競賽」11日在中正預校熱鬧登場，現場吸引了千名學生報名競逐文武狀元。(劉宥廷翻攝)

決賽的寫作測驗即以觀展內容為主題，參賽者觀展後以作文方式表現對品德教育的體會與落實。(劉宥廷翻攝)

高市一年一度「允文允武閱讀暨運動達人競賽」11日在中正預校熱鬧登場，教育局、名家文教基金會第3年共同合作、結合閱讀與體能的大型活動，以培養學童「允文允武、才德兼備」的能力，現場吸引了千名學生報名競逐文武狀元。

今年共有1100位國中小學生報名參賽，其中國小生約近600人，分別為上午的初賽路跑、閱讀素養能力檢測、籃球運球上籃、跳繩與下午最終決賽的寫作測驗；教育局長范巽綠致詞指出，閱讀是所有學習能力的基礎，健康的心靈來自強健的體魄，積極培養學子擁有閱讀力與健康力，就是希望學生兼具允文允武，在學業、體育發展上成為良好的楷模。

「允文允武閱讀暨運動達人競賽」今年除了「允文允武」獎項外，另在各組成績前8名外增列「文狀元」、「武狀元」獎項，是體育競技與閱讀作文成績達均標以上，且運動項目總成績前5名學生，各頒發1000元獎金，藉以強調運動好健康、閱讀好品格教育重點。

現場另規劃品德教育展，包括展示淨塑護海、植樹綠化、儒家經典等議題，決賽的寫作測驗即以觀展內容為主題，參賽者觀展後以作文方式表現對品德教育的體會與落實，引導參賽者在生活情境中培養公民意識，符應未來12年國教「涵育公民責任」的核心素養。

(中時)