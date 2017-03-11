伍茲不打下周阿諾帕瑪賽 恐缺席名人賽

伍茲會否參加四月美國名人賽仍是謎。(美聯社資料照)

1月在杜拜沙漠菁英賽因背部痙攣宣部退賽的前球王伍茲，傷勢尚未痊癒，11日正式宣布不打「高球皇帝」阿諾帕瑪過逝後的首場比賽阿諾帕瑪邀請賽，這也讓人猜測他可能缺席4月初登場的年度首場大滿貫賽美國名人賽。

生涯贏過8次阿諾帕瑪邀請賽的伍茲在新聞稿：「因為腰部還要持續休養與復健，很遺憾無法參加阿諾帕瑪邀請，我很希望前往灣丘球場向阿諾帕瑪表達敬意，對無法參賽感到很失望。」。

伍茲傷勢未明，參加4月美國名人賽也不樂觀。他自1997年首度參賽美國名人賽以來，曾連續17年參賽，並贏得4件冠軍綠夾克，後被膝、腰傷纏身，曾於2014與2016年兩度缺賽，如果今年再不打，將是賽史第3次、也是生涯首度4大賽連續兩年缺席。

(中時電子報)