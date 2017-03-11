回應廢核遊行 台電指正推核廢遷出4大工作

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311廢核遊行提「核廢遷出時間表」、「刪除核四維護費」訴求，台電立即回應，已推動「核電廠如期除役」、「放射性廢棄物處置」、「蘭嶼低階核廢料遷出」與「核四資產利用最大化」四大工作，並辦理環保高效率火力電廠更新、再生能源發展等。

台電指出，去(105)年8月已啟動核一廠除役專案小組，除役計畫書正進行審查中，其餘核電廠除役工作也將如期規劃辦理，核四廠部分，將積極促進資產利用最大化。

對於遊行關注的放射性廢棄物處置，台電強調，將依非核家園小組的決定，積極推動蘭嶼低階核廢料遷出與集中式貯存設施規畫。

(中時)