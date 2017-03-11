台中員警攀登合歡東峰失蹤
台中市霧峰分局潘姓員警10日獨自攀登合歡東峰，原本說當晚返家，卻失聯徹夜未歸，家人今晨焦急向當地警消報案，南投、花蓮兩地警消、太管處等出動10多名搜救人員上山協尋。
南投縣消防局表示，今天上午8時許接獲通報，有員警獨攀合歡東失聯，目前除南投、花蓮兩地消防局出動6名人力外，太管處、太警隊、松雪樓和仁愛警分局也都派員協尋，截至中午並無進一步消息。
據瞭解，59歲潘姓員警昨告知攀登合歡東峰後便騎車一人前往登山口，他將機車停在松雪樓停車場，從花蓮縣轄區入山後便失聯，由於機車停放原處未移動，救難人員研判潘員尚未離開合歡山區。
合歡東峰海拔高約3421公尺，每年5月高山杜鵑盛開時，吸引眾多遊客上山賞花、拍照，因國家公園有設置步道，屬較易親近的百岳，通常成人來回約1個半小時就能爬完，潘員徹夜未歸，家人擔憂他在山區可能迷路或受傷，警消每隔一段時間就撥打其行動電話，疑似因關機或電池沒電而無訊息，直至中午仍下落不明。
(中時)
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