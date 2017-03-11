南台灣廢核反空汙遊行 訴求能源轉型
「南台灣廢核反空汙遊行」11日下午在高雄市勞工公園舉行，遊行至高雄地標八五大樓，訴求唯有能源轉型，才能兼顧廢核並改善空氣品質；高雄市長陳菊在遊行前表示，要與其他縣市政府合作追求乾淨空氣品質。
陳菊表示，高雄一直努力減量降低PM2.5，去年機車就報廢8.4萬輛，2010年二行程機車都全部廢止，對於空氣汙染源之一的煙囪排放也都嚴格監測中。
陳菊說，今年冬天，從台中以南區域的空汙程度都屬於比較嚴重，瞭解市民要求乾淨空氣的強烈訴求，我感同身受，也願意與其他縣市政府一起為追求乾淨空氣品質努力。
地球公民基金會等環團訴求，廢核、節能、綠能、空汙管制等，認為縱使核四停建、政府宣示非核家園，但南台灣依然面臨核三廠的核安與核廢問題，同時要處理空汙問題。
主張唯有「能源轉型」，才能兼顧廢核與改善空品。因此，人民需要站出來，持續督促政府提出具體的政策與作為，才能往非核家園再前進一步。
有意參加民進黨高雄市長初選的立委陳其邁、劉世芳、趙天麟、管碧玲及林岱樺等人均出席遊行活動，現場有環團直接向他們喊話，誰能改善空汙、認同他們的訴求，就支持誰。
(中時)
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