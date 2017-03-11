綠島海岸遭污染 台東縣長震怒緝凶嚴懲
台東綠島沿岸海岸及海底昨天被人發現布滿油污，台東縣長黃健庭獲知後震怒說，嚴重破壞綠島珍貴的自然生態資源，除希望社會大眾嚴厲譴責，並下達追緝原凶決心。
台東縣環境保護局長謝清泉表示，昨天獲報綠島鄉岸際及海底有不明來源的油污染物，經陸續蒐集各方資訊後，當日晚間緊急與環保署、海巡署東部地區巡防局等單位聯繫會商，並啟動重大海洋油污染事件緊急應變作業。
他說，油污在礁岩間隙縫處，清除作業必須與時間賽跑，還須採取正確方式，以免再次漲潮後擴大污染範圍或二次污染。為保存證據及後續調查所需，環保局人員同步進行污染物採樣作業。
謝清泉指出，環保署已派請海洋污染專家啟動污染追溯模擬，及運用衛星資源等科學工具，搭配交通部AIS船舶辨識系統、海巡署岸際雷達站航跡資訊等，並請航港局提供相關航經此海域船舶資料，找出惡劣污染行為者並給予嚴懲。1060311
(中央社)
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