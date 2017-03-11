韓媒：青瓦台幕僚說朴槿惠一兩天內搬走

我要評比

韓媒報導，青瓦台相關人士說，朴槿惠前總統在首爾三成洞空置4年私宅房況欠佳，朴槿惠今天無法搬回私宅。幕僚說，私宅修理作業很快結束，朴槿惠應該會在一兩天內搬回私宅。

青瓦台周圍在昨天下午出現了贊成和反對彈劾的集會活動，場面極度混亂，甚至反對彈劾的示威郡眾與警方發生肢體衝突，迄今已有3人死亡，似乎也是出於安全上的考慮，延後朴槿惠搬回私宅的時間。

朝鮮日報報導，朴槿惠私宅位於首爾三成洞，建於1983年，內部設備陳舊需要維修。朴槿惠原計劃徹底進行修繕，但因深陷「親信門」導致維修工作未能正常開展。朴槿惠自1990年起到搬進青瓦台前，一直住在首爾三成洞私宅。

相關消息人士也告訴韓聯社，朴槿惠將在位於首爾三成洞的私宅完成修復後，從青瓦台官邸搬回私宅，從私宅維修進展來看，朴槿惠最快將在12日或13日回到私宅。

朝鮮日報的報導也指出，朴槿惠在南韓憲法法院昨天宣判彈劾成立並罷免總統後，在官邸會晤了青瓦台秘書室長韓光玉等幕僚，但她僅表示「我無話可說」，保持沉默。

在這之前，韓光玉曾與青瓦台首席秘書官們舉行會議，商討未來對策，但是因為朴槿惠保持沉默而未能獲得結論。

對於朴槿惠保持沉默，甚至沒有對國民發表隻言片語。南韓政治圈人士分析，「這是朴槿惠在委婉地對彈劾決定表達不滿。」

報導指出，朴槿惠昨天在青瓦台官邸看電視得知憲法法院彈劾審判。南韓憲法法院代院長李貞美宣布罷免總統時，朴槿惠有些什麼反應不得而知。但8名法官以8票對0票，全體一致做出這項結論，朴槿惠應該受到很大衝擊。

朝鮮日報報導，青瓦台幕僚們和朴槿惠總統律師團之前堅定相信，「一定有一部分法官會駁回彈劾案」。

積極參與反對彈劾活動的自由韓國黨國會議員趙源震為了安慰朴槿惠，昨天下午一時來到青瓦台，但朴槿惠不願會面，從這一點就可以推測出朴槿惠的心理狀態。

朴槿惠今天將繼續在青瓦台官邸獨處，就宣判結果提出公開回應的可能性也極低。

韓聯社報導，憲法法院以全員贊成決定罷免總統後，朴槿惠受到巨大精神衝擊。朴槿惠方面一位相關人士接受韓聯社記者電話採訪時表示，朴槿惠受到多方面的衝擊，需要時間來平復自己的心情。

朴槿惠自去年12月9日南韓國會通過彈劾案後，實際上一直在青瓦台官邸處於幽閉狀態。除了今年1月1日召開記者會時，主張自己的清白，以及1月25日接受網媒「鄭奎載TV」專訪，她幾乎未與媒體接觸。

報導指出，朴槿惠即使返回首爾三成洞私宅，也很難積極進行對外活動，而且司法問題從現在才剛開始，因為隨著她的總統職務遭到罷免，豁免特權也隨之消失。

南韓檢方將儘快就崔順實干預國政事件對朴槿惠進行調查，因此，朴槿惠未來要密集準備法律因應措施。1060311

(中央社)