高雄廢棄輪胎廠失火 近3小時才撲滅

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高雄市橋頭區一處廢棄輪胎廠今天失火，濃煙直竄天際，警消調派大批人車趕往灌救，火勢近3個小時才撲滅，初步清查沒有人員傷亡。

這處廢棄輪胎廠位於橋頭區中崎橋附近，起火原因不明。現場火勢猛烈，滾滾濃煙還直竄天際，場景嚇人，且有惡臭衝鼻。

高雄市消防局據報立即調派15車、39人趕往灌救，警消奮戰近3小時才撲滅火勢，初步清查沒有人員傷亡。1060311

(中央社)