台中市南區工地意外 一人遭活埋

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台中市南區工地發生意外，一人遭活埋，正全力搜救中！（林欣儀攝）

台中市南區福田一街、 樹義路一處工地，中午發生擋土牆坍塌的意外， 一名37歲工人被埋，台中市消防局已出搶救。

消防局指出，該局於14時54分接獲報案，於15時01分抵達南區福田一街和樹義路的交叉路口；經動員勤工、國光、大誠等分隊，出動救災車輛共計7輛，人員共22人，由勤工分隊長戴偉賢帶隊前往搶救。

報案人表示，現場為工地施工不慎，可能卡在縫隙間，有聽到聲音，全力搜救中。

(中時)