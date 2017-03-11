同鄉異夢 陸人大台省代表團從何而來？

大陸全國人大最神秘的代表團之一：台灣代表團。（圖/新華社）

被視為大陸最高的權力機關- 全國人民代表大會，聚集大陸各省市的人民代表於北京商議國政，其中在兩岸長期分治的現狀下，卻在全國人大內出現「台灣省代表團」，令不少人感到驚訝。這批代表「台灣省」的人大代表，究竟從何而來、如何選出，甚至何時成立，都是外界好奇的焦點之一。

中共於1949年建政後，以謝雪紅為首的許多台灣人因理念選擇前往大陸，以台灣民主自治同盟的民主黨派身份，參加政治協商會議，以及1954年首度召開的第一屆全國人大會議。1975年第四屆人大會議期間，正式成立台灣省代表團，與其他各省市一樣，負責「省內」相關政策與議程的提案，隨後在3年後的五屆全國人大上決議，台灣暫時選舉13名全國人大代表出席會議，其餘按人口比例應選代表的名額將予以保留，待未來實現國家統一後一併給予。在目前召開的第十二屆全國人大會議中，另有3名台籍代表出任各委員會常委。

前世界銀行副行長林毅夫之妻陳雲英，也是臺籍全國人大代表。（圖/中新社）

大陸全國台聯會長汪毅夫，也是臺籍全國人大代表之一。（圖/新華社）

根據先前台盟公佈的《台灣省出席第十二屆全國人大代表協商選舉方案》中可以看出，大陸全國人大台灣代表團的「特殊性」，從當前分佈在對岸各地約3萬3千名「台胞」中，依照省份協調派出120名代表前往北京開會，再從中互相選出最後出席的13名全國人大代表。而這屆代表「台灣」的代表名單為：孔令智、朱台青、江爾雄(女)、楊曉紅(女)、汪毅夫、張曉東、張雄、陳雲英(女)、陳軍(女，高山族)、陳清海、陳蔚文、符之冠、廖海鷹共13名。

大陸全國人大上多年來有兩個代表團最為神秘，一是解放軍、二就是台灣代表團。一般而言，歷年來選出的代表多半是大陸出生長大的台灣人士。其中僅有少數例外，像是前世界銀行副行長林毅夫的妻子陳雲英女士，她出生於台北、在美國受教育，後來才長居北京並成為台盟的人大代表。她先前接任訪問時表示，台灣省代表團的任務之一，就是維護台胞在大陸的權益，除了擁有大陸身份證的定居台胞、台商台生和島內同胞外，目前更新增了一種，在大陸出生、父母有一方來自台灣的人士，亦能歸類於台胞範圍之內。

雖然「有權參選」的台胞中包含台商台生，但與大陸法令規定不同，台灣方面，根據現行的《台灣地區與大陸地區人民關系條例》規定，「台灣地區人民、法人、團體或其他機構，不得擔任經行政院大陸委員會會商各該主管機關公告禁止之大陸地區黨務、軍事、行政或具政治性機關（構）、團體之職務或為其成員。」此法造成至今台商仍不敢參與實際參與大陸人大會議，更別提台商代表的出現。

(中時電子報)