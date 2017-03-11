「熱熟成」法釀製 台灣紅埔桃酒世界賽摘金

樹生酒莊在高餐旅老師陳千浩技轉導下，以台灣黑后葡萄釀製的「紅埔桃酒」，在德國行的「世界酒類競賽」中再度得到金牌肯定。(圖／樹生酒莊)

「樹生紅埔桃酒」的酒標設計，很有「台灣文創感」。(圖／樹生酒莊)

「紅埔桃酒」得到在德國舉行的「第20屆世界酒類競賽」金牌肯定與認證。(圖／樹生酒莊)

由高雄餐旅大學釀酒老師陳千浩技術移轉給樹生酒莊，並用台灣黑后葡萄釀造的「樹生紅車埔桃酒」，繼2015年在英國倫敦世界酒類競賽IWC(International Wine Challenge)得到強化酒類的金牌評比肯定後，又在第20屆「德國世界酒類競賽」（Mundus Vini）拿下金牌，並在日前得到頒獎授證。台灣的釀酒技術再度讓西方傳統釀酒國家跌破眼鏡，並證明台灣釀酒實力已達國際水準。

由德國釀酒師公會與世界釀酒師公會創辦「德國世界酒類競賽」（Mundus Vini）是世界最大酒類競賽之一。今年春季賽共有來自世界上38個國家、6200款葡萄酒參與競賽。200位來自全球44國之專業領域裁判擔任評審，比賽嚴格遵守世界葡萄酒公會（International Organisation of Vine and Wine, OIV）與世界釀酒師公會(Union Internationaledes Oenologues, UIOE) 所頒訂的標準做為評分依據，比賽結果備受世界各國釀酒業界關注。

釀製「紅埔桃酒」所用的台灣黑后葡萄，最早是1927年「日本葡萄酒之父」川上善兵衛在日治時代由台北帝國大學引進台灣馴化。由於台灣本土氣候風土影響，品質並不突出，每年必須於七月颱風來臨前採收，使得成熟度不甚足夠，要釀造出好酒幾乎是天方夜譚。

因此，高雄餐旅大學老師陳千浩運用特殊「熱熟成」釀造法將酒熟成七年後，使酒體整體口感更加圓潤厚實，表現出最佳酒質，黑巧克力、可可、糖漬蜜餞如黑梅、烏梅等增添了香氣輪廓的廣度；整體滋味厚實羽滑，餘韻悠長。這是台灣以本地葡萄為原料結合極具創意的釀酒技術，再次於世界最重要競賽中擊敗其他新舊世界葡萄酒生產國之先例。

台灣屬於亞熱帶海島型氣候，自然環境並不適合葡萄之生長。早年在公賣局推廣種植釀酒葡萄，並保證採購收成時，台灣釀酒葡萄產量曾經於1980年間高達五千多公頃。但因公賣局停之收購，再加上解除專賣制度後，釀酒葡萄已縮減至目前不到五百公頃。

陳千浩畢業於法國勃根地大學釀造學系，他和樹生產銷班酒莊莊主洪吉倍一家人自2005年開始合作釀酒。洪吉倍種植釀酒葡萄五十多年，同時在獲得農糧署運銷加工科與台中農業局積極輔導改善設備下開始有了佳績。目前台中市政府農業局已經積極鼓勵外埔與后里地區農民加入產銷班行列，樹生酒莊也開始以契作方式保證採購，這對台灣精緻農業來說，是相當難得之永續經營的契機。

樹生酒莊的「紅埔桃酒」，今年再度在德國世界釀酒競賽中得獎，是洪吉倍與洪良杰父子與陳千浩歷經十年辛苦耕耘的結果。對於能再度得獎，陳千浩表示，台灣餐飲水準日趨國際化，不少廚師都在國際競賽得到肯定，所以他很希望台灣有更多人投入釀酒產業，讓台灣釀酒產業也能像國外酒一樣百年札根，並傳揚台灣風土特色。

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(工商)