真田廣之為她離婚 41歲魔性女吐小三內幕

葉月里緒奈與真田廣之不倫戀在當年轟動日本演藝圈。(取自日網)

葉月里緒奈相隔十年，再次上綜藝節目。(取自日網)

41歲女星葉月里緒奈(原藝名：葉月里緒菜)，年輕時外型亮眼，曾拍攝過全裸露3點寫真集。然而桃花多多的她，最有名的莫過於20年前介入男星真田廣之婚姻，這段不倫戀轟動一時，讓葉月里緒奈從此有了「魔性之女」頭銜。

葉月里緒奈早期是日本演藝圈有名的肉食女，不僅介入真田廣之婚姻，還與旅美球星鈴木一朗、搞笑藝人明石家秋刀魚傳緋聞，結束與真田廣之不倫戀後，又突然閃嫁壽司師傅，只是這段婚姻僅維持3個月就宣告破局，並於2004年與圈外上班族男友奉子成婚，正式終結魔性之女生涯。

然而她近日為新劇《刑事夫婦3》復出宣傳，相隔十年再度接受綜藝節目訪問，節目中也提及20幾歲時的心境，恰巧就是她與真田廣之鬧出不倫戀時期，她說那時候沉迷工作與戀愛，坦言「當時只懂追求」，並暢談如今為人母的感受。

(中時電子報)