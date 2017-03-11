疑久病厭世 嘉市男子燒炭亡
今天下午3時許，嘉義市垂楊路上傳出有人燒炭自殺，警消接獲通報後，迅速趕往現場並破門而入，發現一名男子躺在臥室已明顯死亡，詳細原因仍待警方釐清。
據了解，陳男曾玩股票失利，導致精神狀況不佳，有長期服用安眠藥的習慣。社區大樓保全指出，陳男的家屬昨天才來看他，未料今天就發生憾事。保全透露，陳男的女友有提到，陳男最近愁眉苦臉，疑有心事，也常大聲吵鬧，但今天打電話都沒接，特別來找他，沒想到就傳來噩耗。
警方表示，這名66歲陳姓男子疑因久病厭世，到場時陳男臥室傳來陣陣濃煙，發現陳男時已明顯死亡，詳細原因仍待警方調查。
★再給自己一次機會
自殺諮詢專線：0800-788-995（24小時）
生命線：1995
張老師專線：1980
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。