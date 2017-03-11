疑久病厭世 嘉市男子燒炭亡

今天下午3時許，嘉義市垂楊路上傳出有人燒炭自殺，警消接獲通報後，迅速趕往現場並破門而入，發現一名男子躺在臥室已明顯死亡，詳細原因仍待警方釐清。

據了解，陳男曾玩股票失利，導致精神狀況不佳，有長期服用安眠藥的習慣。社區大樓保全指出，陳男的家屬昨天才來看他，未料今天就發生憾事。保全透露，陳男的女友有提到，陳男最近愁眉苦臉，疑有心事，也常大聲吵鬧，但今天打電話都沒接，特別來找他，沒想到就傳來噩耗。

警方表示，這名66歲陳姓男子疑因久病厭世，到場時陳男臥室傳來陣陣濃煙，發現陳男時已明顯死亡，詳細原因仍待警方調查。

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(中時)