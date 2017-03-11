挺朴槿惠派抗議彈劾 要求解散憲法法院

南韓挺遭罷免下台總統朴槿惠的群眾，今天下午在首爾德壽宮大漢門前舉行「第1次彈劾無效國民抵抗總崛起國民大會」，表達對憲法法院裁定朴槿惠彈劾案成立的不滿。

南韓聯合新聞通訊社報導，由南韓挺朴派人馬組成的市民團體「國民抵抗本部」今天發表聲明稱，「絕對不能服從國家叛亂的判決」，並強調，「我們以憲法上的主權者國民的名義，要求解散憲法法院，並在重新提名9位憲法法院法官後，再重新審議彈劾案。」

國民抵抗本部也主張，「憲法法院都沒有湊足法定人數，以說不過去的判決來愚弄國民，置正義與真實於不顧，審理期日還配合某特定人士（註：憲法法院代院長李貞美3月13日任期將屆滿），這是連最起碼的條件都不符合的無效判決。」

據報導，國民抵抗本部將媒體、檢察、特別檢察及國會定位為「新的新興腐敗權力」，強調將以「建設一個正義與真實、守護憲法和法治、民主主義猶如河水般流暢的社會」為目標，致力展開「國民革命」，透露將「包容大韓民國保守聯合體」創建新政黨的意圖。1060311

(中央社)