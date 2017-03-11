彭明敏出書 寫給台灣的備忘錄

前總統府資政彭明敏今天出版新書「寫給台灣的備忘錄」，收錄他的時事評論、1996年參與總統大選的演講稿等文章。

彭明敏下午舉辦新書發表會，前行政院長蘇貞昌、民進黨立委姚文智、台北教育大學台灣文化研究所教授李筱峰等人出席。

彭明敏新書「寫給台灣的備忘錄—彭明敏教授文集」，他在自序中談到，總統蔡英文多次邀請他擔任總統府資政，但考量自己年事已高而婉拒。他認為自己不適合從事政治，出版書籍算是對台灣在文字上能做的貢獻。

該書收錄彭明敏1998年到2016年的時事評論89篇，如評論2015年中國大陸片面宣布在海峽中線劃設新航路時，馬政府「對中不惜一縮」；並為台北市長柯文哲參選時的失言緩頰，認為那是其身為醫師的獨特幽默感等。此外也收錄彭明敏1996年參與首次總統大選的電視證件發表會講稿等文章。

彭明敏1964年因共同參與發表「台灣人民自救運動宣言」，遭國民黨政府判刑8年，1970年起流亡海外20餘年。1992年台灣民主化後返台，1996代表民進黨參與首次總統大選，2000年時，前總統陳水扁聘其擔任總統府資政。1060311

(中央社)