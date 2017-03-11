府：能源結構轉型工作全力進行中

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廢核大遊行今天登場，總統府表示，去年新政府上任後，開始啟動能源結構轉型，包括加速再生能源的開發，完成電業法修正及推動綠能產業的全面發展等，這些工作目前正全力進行。

一年一度的廢核大遊行今天下午2時再度登場，台北場現場聚集包含主婦聯盟、鹽寮反核自救會、地球公民基金會、環保聯盟等多個反核的環保團體齊聚一堂，表達反核訴求。

總統府發言人黃重諺表示，今天是日本三一一大地震以及福島核災事故6週年，6年前的這場災變，不僅讓國際社會更加深刻檢討能源轉型的必要，也成為台灣加速非核家園的重要契機。

黃重諺說，從那一年開始，民進黨確立了2025年非核家園的推動計畫，去年新政府上任後，更開始啟動能源結構轉型等重大改革工作，包括加速再生能源的開發，節能科技的廣泛應用、完成電業法修正以及推動綠能產業的全面發展等，這些工作，目前正全力進行。

他表示，在相關工作推動過程，政府歡迎也樂見各界的集思廣益，讓非核家園的目標成功的落實。1060311

(中央社)