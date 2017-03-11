王丹：共諜案 不應擴及整體陸生
針對在台陸生周泓旭涉嫌違反國家安全法，大陸民運人士王丹昨天在臉書上表示，有許多人因為這起事件而對整體陸生反感，「這是不對的」，「不應該一竿子打翻一船人」。
王丹10日晚間在臉書直播時提及政治大學企業管理研究所畢業陸生周泓旭涉入共諜案。他說，這起事件引發許多網民討論，也引起許多人對陸生反感，甚至有人認為不應讓陸生納入健保，或不應開放陸生來台。
王丹表示，這是不對的，不可以一竿子打翻一船人，不能因為有一個陸生為中共蒐集情資，就擴及所有陸生。
他表示，這樣的言論越多反而激化中國大陸「90後」（1990年代出生）年輕人對台灣的負面印象，「如果僅僅因為一個中生是『匪諜』，然後就擴大到對整個群體貼標籤，那這就是台灣同學的不對了」。
此外，王丹提到，他在台灣辦過幾十次「中國沙龍」，一開始陸生非常多，現在比例卻下降，因為中共一再警告來台灣的學生不要參加。
他表示，與中共打交道多年，當然不可能不去想參加沙龍的陸生中是否有職業學生，但以他對中共的了解，「怎麼可能不往台灣派間諜？怎麼可能不會利用陸生來台唸書機會，安插自己的人？」
王丹說，他常鼓勵參加沙龍的學生光明正大討論問題，「就算有職業學生，那又怎樣？課堂間也沒什麼陰謀詭計」。
但王丹認為，這次周姓男子至少試圖策反台灣的年輕外交人員，影響範圍不單在校園、課堂內，問題嚴重得多。1060311
(中央社)
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