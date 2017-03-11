大愛不分宗教 慈濟幫厄瓜多災民蓋教堂
南美洲厄瓜多去年4月發生嚴重地震，超過600人受災，災區滿目瘡痍。慈濟基金會投入賑災和復原家園工作，近日更協助重建教堂，展現「大愛不分宗教」的精神。
厄瓜多時間3月10日，在當地天主教總主教的主持下，卡諾亞教堂正式動土，慈濟基金會雖是佛教組織，也投入援建行列。
慈濟基金會轉述，創辦人證嚴法師得知歷史悠久的卡諾亞教堂，不幸在強震中倒塌，感到不捨。教堂是當地民眾的精神泉源，證嚴法師也深知堅定的信仰，能夠增強信心與力量，因此慈濟秉持「大愛不分宗教」的精神，以及尊重的恭敬心，願意援助教堂重建，協助鄉親恢復信仰中心。
除了幫忙建教堂，慈濟基金會在厄瓜多賑災後至今，投入長期關懷和陪伴活動，也曾號召當地民眾「以工代賑」，一邊復原家園，一邊也能有一些收入支應日常所需，並在工作中得到自信和重生的力量。1060311
(中央社)
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