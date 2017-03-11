植樹節前夕 北台中聯合贈苗
植樹節前夕，北台中聯合贈苗植樹活動今天在大甲體育場舉行，數千民眾一早就到場排隊領取，有全家三代一起出動，還有民眾帶著小凳子前來排隊，5700株樹苗迅速送完。
台中市議員吳敏濟服務處連續6年舉辦北台中聯合贈苗活動，今天上午9時起在大甲體育場舉行，有人大清早6時多就來排隊，活動還未開始，現場已擠滿排隊人潮，人雖多，但秩序井然。
吳敏濟指出，今年是服務處第6年舉辦贈苗植樹活動，海線地區市民領樹苗回家種樹已經蔚成風氣，這次他向林務局東勢林管處與台中市農業局爭取5700株樹苗，但因索取者非常踴躍，每人只能領取1株，領完為止，活動於上午9時開始，很快數千株樹苗就被領取一空。
今年發放的樹種有林務局東勢林管處提供的楊梅及台灣肖楠等共700株，農業局則提供台灣原生種山櫻花、桂花、杜鵑、樹蘭、白千層及黃槿等共5000株。
如何照顧小樹苗？農業局技士劉佳興表示，樹苗必須種在有半日照以上地點、水分充足、排水良好，每季施有機肥1次，能做到這幾點，就可以把樹種得很好。
吳敏濟表示，贈送樹苗活動一連舉辦6年下來，海線地區增加的樹木已超過3萬5000株，許多市民向他反映，居住的環境愈來愈美、空氣品質愈來愈好。他也呼籲政府加強海邊、河畔、校園及各個公共場所的種樹造林計畫，希望讓台灣這塊土地空氣更好、生態環境較佳，同時落實減緩地球暖化效果。1060311
(中央社)
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