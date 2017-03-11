等待邀請函 醫界聯盟憂台灣從WHA消失

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台灣能否收到世界衛生大會（WHA）邀請函引發討論，台灣醫界聯盟基金會執行長林世嘉說，過去即便非觀察員，政府與民間團體仍努力增加台灣曝光率，籲外交部多點努力，否則台灣恐永遠消失在WHA舞台。

第70屆世界衛生大會（WHA）預計5月22日到31日在日內瓦舉行，台灣自2009年起開始以「中華台北」的觀察員身分出席，去年受到兩岸關係影響，衛福部直到網路報名最後一天才收到邀請函。

林世嘉表示，過去在前總統李登輝、陳水扁時代，台灣還未取得世界衛生大會的觀察員身分時，政府都會動員所有部會並結合民間團體力量，透過國際遊說、現場陳情抗議等方式，增加台灣在國際上的曝光率，讓世界看見台灣在公共衛生議題上的努力。

林世嘉舉例，嚴重急性呼吸道症候群（SARS）爆發那年，台灣疫情嚴重，不少國際媒體都有為台灣發聲，使當時的國際社會認為台灣不能成為世界衛生組織（WHO）會員國，是一件不公不義的事。

去年台灣在WHA網路報名最後一天才收到邀請函，前衛福部長林奏延回台後宣布成立WHA顧問團，積極參與WHO的所有活動。

不過，林世嘉透露，WHA顧問團至今只開過2次會，第1次是在去年11月，第2次則是衛福部長陳時中上任前2、3天，誰知開完沒多久就被告知將停開，「想努力也沒機會」。

林世嘉說，過去政府花了這麼大一番力氣，才讓部分國家認識台灣，甚至願意幫助台灣，外交部在參與WHA這件事上應多用點力，否則恐讓台灣永遠消失在WHA舞台。1060311

(中央社)