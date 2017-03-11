貪瀆扯不上邊 文在寅強勢問鼎南韓總統
南韓前總統朴槿惠下台後，上次大選以些微之差敗給她的人權律師文在寅聲勢看漲。文在寅出身貧寒，不但曾因反朴槿惠父親朴正熙獨裁而被關，更向來跟貪瀆和濫權指控扯不上邊。
法新社報導，父母都從北韓逃出的文在寅，1952年韓戰期間出生於南韓南部巨濟島。
文在寅在自傳中寫道，他父親於巨濟島的戰犯營做工，母親在鄰近的港巿釜山賣雞蛋時，背上還背著嬰兒時期的文在寅。
文在寅1972年進入首爾的法學院就讀，但因領導學生示威反對當時總統朴正熙的獨裁統治，而遭逮捕與退學。朴正熙正是朴槿惠的父親。
文在寅與後來總統盧武鉉之間親密的情誼始於1982年，兩人在釜山合開律師事務所，專門處理人權與民權案件。
後來兩人雙雙引領在1987年席捲南韓的支持民主抗議浪潮，並在同年促成首度總統直選。
盧武鉉從政後，文在寅仍在釜山執業，為遭逮學運和工運領袖辯護。
他在自傳中說：「我一直對自己能以所受訓練助人而感到高興。」
盧武鉉2002年出乎意料地勝選總統，文在寅隔年加入政府擔任總統幕僚，負責革除官員貪瀆與篩選政府高官，之後更被拔擢為青瓦台秘書室長。
儘管他的良師益友盧武鉉最後因醜聞跳崖自殺，國立首爾大學（Seoul National University）政治學教授姜元澤（Kang Won-taek）指出，「文在寅總是能不沾染上貪瀆與濫權的指控」。（譯者：中央社許湘欣）1060311
(中央社)
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