一日雙「塔」另類騎法 北市2小時完騎

懷舊→大稻埕地區有現代主義式、洋樓式樣、仿巴洛克式、閩南式等建築形式。（北市文化局提供）

霞海城隍廟是大稻埕地區的信仰中心，信仰圈極廣，除了城隍爺外，最著名的莫過於靈驗的月下老人。(圖／中時電子報)

挑戰北高一日雙塔太困難？那來挑戰北市一日雙塔吧！(圖/joiiup)

不用在挑戰前排滿訓練課程、不需看風向給不給面子，只要一雙腳、或是一台單車，加上 JoiiSports app，挑戰北市雙塔也悠閒欣賞與認識這座城市的風光！(圖/joiiup)

在春天的舒適季節，來場「東西縱走」的北市一日雙「塔」！去年台北市長柯文哲耗費28小時，成功挑戰「單車一日雙塔」，掀起單車界熱潮。今年有業者把雙塔變另類玩法，打造翻版「北市雙塔」小旅行，從「塔」城街到「塔」悠路，不用在挑戰前排滿訓練課程、不需看風向給不給面子，只要一雙腳、或是一台單車，也能悠閒欣賞與認識台北這座城市的風光。

不是柯P也能挑戰的！「北市雙塔」全長距離6公里，東起大稻埕出發，途經霞海城隍廟、永樂市場、迪化商圈，經過車水馬龍的台北圓環、南京西路商圈、林森公園，再行經小巨蛋到達基隆河畔，號召民眾用雙腳慢速欣賞沿途風景與人文，不須南征北討，只要「東西縱走」，跟著手機app路線，用慢一點的步調，挖掘自己腳下這片土地的城市故事與面貌。

且沿途設有補給站，於合作店家完成指定任務即可兌換午茶點心、優惠券等；另挑戰成功也會獲得北市一日雙塔認證獎章，截圖上傳Facebook或直接透過活動app分享挑戰記錄至 Facebook，設定貼文公開並 hashtag #JoiiSports北市一日雙塔，即可獲得抽獎機會，有機會抽中更多好康獎品。

(中時電子報)