一日雙「塔」另類騎法 北市2小時完騎
在春天的舒適季節，來場「東西縱走」的北市一日雙「塔」！去年台北市長柯文哲耗費28小時，成功挑戰「單車一日雙塔」，掀起單車界熱潮。今年有業者把雙塔變另類玩法，打造翻版「北市雙塔」小旅行，從「塔」城街到「塔」悠路，不用在挑戰前排滿訓練課程、不需看風向給不給面子，只要一雙腳、或是一台單車，也能悠閒欣賞與認識台北這座城市的風光。
不是柯P也能挑戰的！「北市雙塔」全長距離6公里，東起大稻埕出發，途經霞海城隍廟、永樂市場、迪化商圈，經過車水馬龍的台北圓環、南京西路商圈、林森公園，再行經小巨蛋到達基隆河畔，號召民眾用雙腳慢速欣賞沿途風景與人文，不須南征北討，只要「東西縱走」，跟著手機app路線，用慢一點的步調，挖掘自己腳下這片土地的城市故事與面貌。
且沿途設有補給站，於合作店家完成指定任務即可兌換午茶點心、優惠券等；另挑戰成功也會獲得北市一日雙塔認證獎章，截圖上傳Facebook或直接透過活動app分享挑戰記錄至 Facebook，設定貼文公開並 hashtag #JoiiSports北市一日雙塔，即可獲得抽獎機會，有機會抽中更多好康獎品。
(中時電子報)
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