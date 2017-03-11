「徵本事」就博會中山大登場 釋7000職缺

我要評比

國立中山大學主辦「徵本事2017年高屏地區就業博覽會」11日在校園內登場，釋出7000職缺。(劉宥廷攝)

國立中山大學主辦「徵本事2017年高屏地區就業博覽會」11日在校園內登場，包括科技類、金融業、服務業、製造業共有83家知名企業參展，釋出7000職缺；今年參展企業的人才需求趨勢主要為因應新南向政策相關、軟體人才需求，以及國防產業自研自製。

許多企業因應政府政策積極進行海外布局，提供東協國家的就業機會，如全興國際水產、英屬維京群島商賜昌、製鞋龍頭寶成集團也在越南、印尼、柬埔寨、孟加拉、緬甸等地設點，積極招募廠務、開發、業務人才。

因應雲端、行動裝置、物聯網、AR／VR／MR、人工智慧等科技趨勢，高科技產業的人才需求依然強烈；另為落實政府國防自主政策且厚植台灣航太工業人才鏈，今年國家中山科學研究院與漢翔航空工業皆參展，積極招募電子、機械、材料、資通訊、航太等人才，中科院大學部畢業起薪4萬5、碩士4萬8、博士5萬8，3個月後薪資再加20%。

為了適應全球化趨勢，通過不同國籍員工的交流以激發出新想法，進而推動公司的發展，日本企業開始向各國招募優秀人才，今年參展的Recruit Career Co.,Ltd.進行「WORK IN JAPAN」海外徵才計畫，向台灣優秀畢業生提供赴日本的就業機會。

活動主軸為「徵本事」，代表企業要「徵」求有「真」本事的人才，中山希望藉就業博覽會，協助在校生與求職者了解產業動態與徵才需求，提早作好職涯與就業規劃，找到適才適所的工作，活動詳情與各家企業徵才資訊歡迎上網查詢。

(中時)