印地泉賽籤表硬 費爸：早晚會碰到

費德勒期待印地安泉賽與納達爾、喬柯維奇對決。(美聯社資料照)

印地安泉賽開打，下半部籤表競爭激烈，「瑞士球王」費德勒有可能將在第4輪碰頭「蠻牛」納達爾，八強賽遭逢前球王喬柯維奇，35歲的「費爸」處之泰然，征戰就是期待與高手過招，無關籤表。

澳網封王拿下生涯第18座、且是睽違近5年的大滿貫賽單打冠軍，不過費德勒卻在杜拜網賽次輪爆冷敗給世界排名116名的俄羅斯鄧斯科伊(Evgeny Donskoy)，印地安泉賽與「喬帥」、「蠻牛」和澳洲好手基瑞歐斯等同在下半部籤表，不免令人擔心提前落馬劇本是否會重寫。

首戰將迎戰世界排名第81法國好手羅伯特(Stephane Robert)的費德勒說，「各式各樣的籤表我都看過，但我來印地安泉賽，就是為了和他們交手。在四強、決賽或者第4輪碰頭都沒有差別，對我來說，我反而期待早點遇到他們。」

杜拜賽拿下年度首冠的世界第1莫瑞(Andy Murray)，在上半部籤表的他相對有利，與他同在上半部籤表最高排名是第16的西班牙的包提斯塔（Roberto Bautista-Agut），至少要到第4輪才會碰頭，莫瑞有望一路殺進四強。

(中時電子報)