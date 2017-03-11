名人視評》王丰：台灣歷史人文的學術霸權

歷史人文是一個國家現在化與否的重要指標，中興大學歷史系李君山教授日前發言，就凸顯了台灣歷史人文研究的偏頗落後，以及嚴重的學術霸權問題。

李君山教授發言首先指出國軍整編21師在三月九號也就是228事變十天後登陸基隆，但是官方的台灣歷史博物館228特展史料卻說是三月八號21師就在基隆街頭掃蕩。難道21師搭時光機器回到了未來?

李君山教授點出另一個更為嚴重的問題是，228事件與白色恐怖的研究，國民黨學者提供的學術意見完全不被採納，這就顯示台灣只允許一種史觀，只允許一種聲音不容多元意見的呈現。官方與台獨學者壟斷228研究與話語權，積非成是譁眾取寵。

(中時電子報)