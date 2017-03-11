鐵人三項》苦練有成 林威志安平半程鐵人封王

台南安平鐵人賽半程鐵人賽女子組總冠軍張婷婷。（中華民國鐵人三項運動協會提供）

兩年開始接觸鐵人三項比賽的林威志，原本是游泳好手，後接受教練建議轉練鐵人三項，卻在首場於日月潭的比賽慘遭滑鐵盧，但他不曲不撓，持續苦練，終於獲得成果，他今參加台南安平全國鐵人三項錦標賽半程賽，以58分45秒勇奪男子組冠軍。

台南安平全國鐵人三項錦標賽由中華民國鐵人三項協會與台南市政府合辦，是2017年度鐵人三項系列賽開幕戰，也是許多縣市全國運動會代表選拔賽，和明年印尼巨港亞洲鐵人三項錦標賽國手選拔賽之一，吸引1450人參賽。

代表277高雄市鐵人三項訓練中心參賽的林威志，游泳資歷13年，專長是400公尺、1500公尺自由式，兩年前在高雄中正高中游泳隊教練陳俊宏建議下，接觸鐵人賽，他回憶：「第一場在日月潭比賽時挺慘的，只拿到第十名，而且抽筋，到終點時整個人快爆了！」

經過苦練，林威志順利在本次比賽奪冠，他強調關鍵在於「戰略」，他說：「其實三項當中，路跑是我最弱的一項，但因今天自由車項目時很多人騎在一起拉不開，所以我採取守勢，把火力集中在跑步項目，在過第二個水站時超越潘子易。」戰略成功，讓他繼上周在愛河鐵人賽拿到首座標準鐵人賽冠軍後，再奪一冠。

台南安平鐵人賽半程鐵人賽女子組總冠軍張婷婷。（中華民國鐵人三項運動協會提供）

奪下女子組半程賽冠軍的是維格鐵人隊張婷婷，還是連霸，儘管姐姐張嘉家選擇參加明日的標鐵賽，未能一同參加半程賽，但她仍展現出色實力，她說：「游泳能夠跟到第一名張綺文，坦白說我很意外，之前半程游泳項目我大概都會輸她30秒左右，今天竟然只差一點，自由車項目我的目標是盡量不讓男選手超越，上橋後我便單飛沒再被追上。」

張婷婷明天還將參加標鐵賽，但她強調沒有壓力，她說：「亞錦賽選拔我是選半程賽的，姐姐要選標準賽，所以明天就看姐姐的，我會輕鬆比。」

(中時電子報)