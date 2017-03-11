世界母語日 澎尊重各族群語言與文化
澎湖縣政府今天首次在縣府廣場舉辦「我愛母語、親子闖天下」活動，縣長陳光復期盼透過母語日活動成果的展現，尊重各族群母語和多元文化，讓孩子接觸母語，延續及保存母語文化。
澎湖縣政府配合「世界母語日」，今年首度在縣府廣場擴大舉辦慶祝世界母語日活動，縣長陳光復表揚推動本土教育績優的中正國中與大池國小，現場並以動、靜態展示及15關的母語闖關方式來呈現尊重多元族群與文化，期望透過活動推廣母語文化，讓母語不斷傳承下去。
陳光復指出，自己在高雄長大，高澎2地的母語腔調，就有不同，小時候推行說國語運動，不可說台語，說台語被抓到還要罰錢，但現今全世界都在推動尊重各種文化與語言，澎湖除有閩南、客家、原住民外，還有印尼、越南等各國的新住民，雖然各族群來自不同地區，但須尊重各族群母語和多元文化。
他表示，澎湖全縣國中小動本土語言課程，國小開課達百分之百，國中也每週擇一日進行母語日活動，推動師生說母語，從生活中落實，同時讓同學們深入了解自己所在澎湖的美，傳達對自己在地文化的認同。期盼透過世界母語日活動成果的展現，讓孩子接觸母語，延續及保存母語文化。
縣議會議長劉陳昭玲表示，澎湖是多元社會，包含原住民與新住民，應互相包容與尊重，感謝學校與老師認真推動母語工作，希望澎湖的下一代，都會說出澎湖腔調的閩南語。1060311
(中央社)
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