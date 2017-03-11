四湖運動公園綻亮彩 賞花燈親子同樂

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台灣燈會在雲林璀璨落幕，四湖鄉公所認養20多座燈組，今天晚間將在四湖運動公園舉辦「花燈點亮幸福」活動，延續意猶未盡的燈會之樂。

四湖鄉公所推出的「花燈點亮幸福」活動，自3月1日起至4月6日在主燈區四湖運動公園、副燈區三條崙海清宮前小公園及廟後舉行，延續台灣燈會的燦爛光釆。

四湖鄉長蘇國瓏表示，四湖運動公園已煥然一新，展現鳥語花香榮景，小燈會的璀璨在四湖看得到，今晚推出的「來去公園賞花燈，聆聽音樂饗宴」，就是進一步將藝文氣息帶進四湖。

今天的活動還頒獎表揚模範優異兒童，以及國樂演奏、鄉立幼兒園表演「小雞賞燈去」、國中小學樂隊演出等，另有贈送樹苗愛地球、鄉立圖書館書香與咖啡香融合等活動。1060311

(中央社)