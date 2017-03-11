反同婚號召罷免 黃國昌：尊重公民權行使
時代力量立委黃國昌，因支持婚姻平權而遭反同婚民眾啟動「拔昌列車」罷免。黃國昌表示，尊重公民權的行使，但支持婚姻平權的立場，不會有所改變。
「安定力量」主席孫繼正發動罷免黃國昌行動，上午在瑞芳火車站前啟動「拔昌列車」。孫繼正說，主要訴求是不滿黃國昌支持同性婚，且黃國昌許多政績沒有兌現，一旦完成罷免，熄燈休息，不考慮從政參選。
黃國昌下午出席廢核行動大遊行前受訪表示，尊重公民權的行使，但已再三說過，支持婚姻平權的立場不會有所改變，希望各界能夠理性、冷靜共同討論這個議題。過程中，如果能夠促進台灣公民社會對婚姻平權問題討論的深度與成熟度，對於台灣社會面對普世價值平權的問題，會有正面積極的幫助。
被質疑立委上任至今政績未履行？黃國昌說，過去一年在立法院的工作，已經出了兩本《向人民報告》，工作內容可以接受客觀的檢驗。
他表示，不管中央立法與地方建設，服務團隊的腳步從未停下來，如推動人民作主的新政治、透明專業新國會、要求台電刪除浪費人民納稅錢的工程預算等，時代力量的立場，都一直在履行選前所提出的政見。
黃國昌說，汐止民眾關心的交通問題，成立中央與地方政府跨政府的溝通平台，開了非常多次會，很多積了一、二十年的問題，希望逐步推動與實踐。1060311
(中央社)
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